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27 минут назад

Импорт подержанных машин через Владивосток вырос на 72%

Алиса Селезнёва

Сотрудники таможни Владивостока за 2022 год оформили импорт более 197 тыс. подержанных автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни пишет РИА Новости.

Импорт подержанных машин через Владивосток вырос на 72%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Более 197 тыс. автомобилей с пробегом оформили владивостокские таможенники в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств увеличилось на 72%», - пояснили в пресс-службе.

При этом, по данным таможенников, импорт автомобилей резко вырос в июне, достигнув 15 ты. за месяц. В дальнейшем ввоз в Россию подержанных автомобилей только рос и в ноябре составил 28 тыс. Однако в декабре импорт несколько сократился, до 26 тыс. машин.

Чаще всего через таможню Владивостока ввозились подержанные машины марок Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki, а также Hyundai и Kia.

В России с марта 2022 года наблюдалось значительное повышение цен на автомобили из-за ухода с рынка крупных автоконцернов и проблем с доставками автозапчастей. Так, по итогам 8 месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла до 2 млн 290 тыс. рублей. Данный показатель превышает на 22% уровень 2021 года.

При этом осенью 2022 года самой большой популярностью у россиян пользовались корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, рассказали аналитики сервиса «СберАвто».

Автоновости,Suzuki,Mazda,Nissan,Subaru,Hyundai,Kia,Toyota,Honda,
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