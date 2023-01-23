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1 час назад

Дилеры озвучили цену нового Hyundai Grandeur в рублях

Никита Бородкин

В России появились первые объявления о продаже Hyundai Grandeur седьмого поколения, который дебютировал в Южной Корее в ноябре 2022 года. Как сообщает журнал Motor, стоимость автомобилей на Auto.ru варьируется от 4,3 до 5 млн рублей.

Новый Hyundai Grandeur оценили в рублях
Фото: HyundaiHyundai

Сейчас продавцы предлагают несколько версий нового транспортного средства. Дилеры готовы ввезти в Россию под заказ по схеме параллельного импорта машину как в базовой комплектации с объемом двигателя в 2,5 литра, так и в расширенной, с шестицилиндровым ДВС в 3,5 литра

Отметим, что в Южной Корее Grandeur продают значительно дешевле — порядка 2 млн. Указанная дилерами российская стоимость ориентировочная и привязана к курсу валют. Доставить новинку готовы в Находку или во Владивосток.

Напомним, что Grandeur продавался в России с 2014 года, однако не пользовался большим спросом. В ноябре 2022 года Hyundai выпустил седьмое поколение модели, которое получило кардинальные внешние изменения. Дизайнеры попытались объединить современный стиль и ретро, в результате чего седан получил футуристическую внешность.

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