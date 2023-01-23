Новый Hyundai Grandeur оценили в рублях

В России появились первые объявления о продаже Hyundai Grandeur седьмого поколения, который дебютировал в Южной Корее в ноябре 2022 года. Как сообщает журнал Motor, стоимость автомобилей на Auto.ru варьируется от 4,3 до 5 млн рублей.

Фото: Hyundai Hyundai

Сейчас продавцы предлагают несколько версий нового транспортного средства. Дилеры готовы ввезти в Россию под заказ по схеме параллельного импорта машину как в базовой комплектации с объемом двигателя в 2,5 литра, так и в расширенной, с шестицилиндровым ДВС в 3,5 литра

Отметим, что в Южной Корее Grandeur продают значительно дешевле — порядка 2 млн. Указанная дилерами российская стоимость ориентировочная и привязана к курсу валют. Доставить новинку готовы в Находку или во Владивосток.