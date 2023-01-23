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35 минут назад

За год в Москве поймали 82 тыс. водителей, накопивших более 50 неоплаченных штрафов

Газета.Ruиещё 2

За 2022 год московская ГИБДД составила протоколы о неисполнении административного наказания в отношении 139,1 тыс. водителей, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

За год в Москве поймали 82 тыс. водителей с 50 и более неоплаченными штрафами
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов© РИА Новости / Максим Блинов

«Из 139,1 тысячи составленных административных материалов почти 82 тысячи — в отношении лиц, имеющих более 50 штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения, неоплаченных в установленный срок», — подчеркивается в сообщении.

Согласно статье 32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, на уплату штрафа дается 60 дней с момента вступления постановления о штрафе в законную силу. За неуплату штрафа в срок статья 20.25 КоАП предусматривает наложение его суммы в двукратном размере, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Автоновости,ГИБДД,
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