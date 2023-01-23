За год в Москве поймали 82 тыс. водителей с 50 и более неоплаченными штрафами

За 2022 год московская ГИБДД составила протоколы о неисполнении административного наказания в отношении 139,1 тыс. водителей, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«Из 139,1 тысячи составленных административных материалов почти 82 тысячи — в отношении лиц, имеющих более 50 штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения, неоплаченных в установленный срок», — подчеркивается в сообщении.

Согласно статье 32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, на уплату штрафа дается 60 дней с момента вступления постановления о штрафе в законную силу. За неуплату штрафа в срок статья 20.25 КоАП предусматривает наложение его суммы в двукратном размере, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.