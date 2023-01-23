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1 час назад

В России появился хэтчбек Toyota за 1,5 миллиона рублей

Motor.ru

На Drom.ru появилось объявление о продаже Toyota Wigo, компактного хэтбека, который также известен под именами Toyota Agya и Daihatsu Ayla. Автомобиль 2022 года находится в Самаре, и продавец просит за него 1,5 миллиона рублей: за эту сумму покупатель получит Wigo с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 88 лошадиных сил. «Российская газета», которая обратила внимание на экзотическую японскую новинку, уточняет, что у данного экземпляра нет пробега по РФ.

Toyota Agya/Wigo – модель для рынка Юго-Восточной Азии, которая производится на заводе в Индонезии. В 2020 году хэтчбек обновился: рестайлинг принес ему новые бамперы и оптику, а также модернизированный салон и более современную мультимедийную систему.

Agya/Wigo доступен в двумя моторами на выбор – помимо упомянутого агрегата 1.2 (88 сил) он может комплектоваться и трехцилиндровым двигателем объемом 1,0 литра, который развивает 67 лошадиных сил. Экземпляр, выставленный на продажу в Самаре, оснащен 88-сильным агрегатом и автоматической коробкой передач.

В списке оснащения указаны подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо и литые диски.

Сама Toyota не поставляет новые автомобили в Россию и не производит их на заводе в Санкт-Петербурге – с весны прошлого года предприятие простаивало, а осенью было объявлено о его закрытии. В настоящее время японская компания занимается только послепродажным обслуживанием, а новинки попадают в страну по схеме параллельного импорта.

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