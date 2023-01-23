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20 минут назад

АвтоВАЗ "прогонит" Lada Vesta NG в начале февраля

Российская Газетаиещё 1

Весной 2023 года, как ожидается, АвтоВАЗ приступит к выпуску Lada Vesta нового поколения. С середины прошлого года компания занята переносом сборки модели с конвейера завода в Ижевске на основную площадку в Тольятти, где почти всё готово.

Смотр готовности Lada Vesta NG к выпуску состоится в начале февраля
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", в первой декаде февраля на заводе состоится смотр готовности к производству Lada Vesta NG, в котором примут участие высокопоставленные руководители.

"Гостям хотят показать сварочный и окрасочный комплексы, а также процесс сборки на линии 1", - говорится в сообщении источника.

Как ранее неоднократно заявлял глава АвтоВАЗа Максим Соколов, старт серийного выпуска новой "Весты" в Тольятти должен состояться в марте 2023 года.

В Ижевске тем временем продолжается работа над проектом создания и подготовки к производству Lada e-Largus: тест-драйв прототипа электрического универсала состоялся в конце 2022 года. Опытно-промышленную партию АвтоВАЗ рассчитывает выпустить в четвёртом квартале.

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