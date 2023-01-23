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34 минуты назад

Кроссовер Changan Uni-K подорожал на 120 тысяч рублей

Wroom.ru

Представительство китайской марки Changan увеличило рекомендованные цены на кроссовер Uni-K.

Кроссовер Changan Uni-K подорожал на 120 тысяч рублей
Фото: Changan Changan

Все комплектации модели подорожали на 120 тысяч рублей, сообщает сайт «Цена Авто». Теперь переднеприводный Changan Uni-K стоит от 3 440 000 рублей, а полноприводный — от 3 590 000 рублей.

Кроссовер, дебютировавший на российском рынке летом прошлого года, оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой. По итогам 2022 года на учёт было поставлено 423 экземпляра модели.

Недавно цены на свои автомобили поднял ещё один китайский производитель: кроссоверы марки Haval подорожали на 100–150 тысяч рублей.

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