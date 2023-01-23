Кроссовер Changan Uni-K подорожал на 120 тысяч рублей

Представительство китайской марки Changan увеличило рекомендованные цены на кроссовер Uni-K.

Фото: Changan Changan

Все комплектации модели подорожали на 120 тысяч рублей, сообщает сайт «Цена Авто». Теперь переднеприводный Changan Uni-K стоит от 3 440 000 рублей, а полноприводный — от 3 590 000 рублей.

Кроссовер, дебютировавший на российском рынке летом прошлого года, оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой. По итогам 2022 года на учёт было поставлено 423 экземпляра модели.