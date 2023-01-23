Geely анонсировала новую «престижную» серию

У первой модели семейства будет кузов «а-ля фастбек» и довольно эффектный дизайн.

Фото: Geely Geely

Компания Geely анонсировала на своих страницах в китайских соцсетях новую серию моделей «среднего и высокого классов». Объявлено, что это будут гибриды и электрокары, но подробности о начинке еще не раскрыты. Первенцем же станет не то седан, не то лифтбек с купеобразным кузовом: безымянная пока модель засвечена на видеотизере, сообщается, что она выйдет на рынок уже в этом году.

Расположенные рядом друг с другом ручки дверей (ну или их подобие) намекают на то, что задние двери распахиваются против хода движения. Стало быть, перед нами еще концепт, ведь серийной машине такое решение вряд ли достанется, как и светящиеся треугольники на колесах. А вот остальные дизайнерские «фишки» должны сохранить. Среди таковых – «приплюснутый» передок, диодные L-образные ходовые огни в фарах и «многослойные» задние фонари.

К слову, пока точно неизвестно, будут ли новые электрифицированные модели продавать под собственным брендом материнской компании Geely Auto или же для них создадут отдельную марку.