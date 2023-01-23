Ford может уволить свыше 1000 сотрудников

Компания Ford намерена уволить в Германии более 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщает Automotive News Europe.

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Отмечается, что фирма решила изменить свою европейскую бизнес-структуру. Так, наименее прибыльные сегменты рынка уйдут на задний план. Теперь руководство сфокусируется на электромобилях. Согласно данным источников издания, увольнения коснутся европейской штаб-квартиры компании и ее завода в Кельне.

Под сокращения попадут рабочие со сборочных конвейеров, сотрудники отделов разработки, управления и продаж. Руководство собирается вложить порядка 2 млрд евро в модернизацию своего кельнского предприятия.

Вместо сборки хэтчбеков Fiesta и литровых «турботроек» EcoBoost для них на заводе будет налажено производство двух электромобилей на фольксвагеновской платформе MEB. Сообщается о планах фирмы вложить крупную сумму в новое электромобильное подразделение Ford Model e.