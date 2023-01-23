В России отложили строительство некоторых дорог

Российское правительство отложило планы по строительству некоторых дорог в ближайшие годы, это коснулось обходов Орехово-Зуево и Краснодара. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на измененный план дорожной деятельности на 2023 - 2027 годы.

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Этот документ был утвержден в июне 2022-го, а в конце года в него внесли корректировки. Общий уровень финансирования в 13,2 триллиона рублей сохранился, но часть строек перенесли на более поздний срок.

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Предыдущая версия плана предусматривала, что деньги на строительство обхода Орехово-Зуево начнут выделять уже в 2025 году. Теперь речь идет лишь о его проектировании не раньше 2026 года. Из-за замены строительства на проектирование финансирование сократилось с 20,5 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей, отмечает «Коммерсант».

Также отложено было строительство южного обхода Краснодара, а проектирование второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга перенесли с 2025-го на 2027 год.

Проектированием также ограничили работы над будущей трассой «Меридиан» (от границы РФ с Казахстаном до Белоруссии) и Юго-Западной хорды (Екатеринбург - Самара - Краснодар).

По данным газеты, из плана также исключили работы по ликвидации «узких мест» на основных трассах «Автодора» в Москве и области.

При этом в плане появились новые элементы - к примеру, объезды Хасавюрта и Дербента за 23,9 миллиарда и 51,2 миллиарда рублей соответственно.

В Минтрансе газете объяснили, что план скорректировали «с учетом приоритизации объектов на основании принятого закона». В министерстве подчеркнули, что главной задачей было продолжить строительство дорог, которое уже ведется.

В Минтрансе добавили, что объезды Хасавюрта и Дербента станут частью международного транспортного коридора Север-Юг, необходимого для роста доступности «транспортно-логистических центров» на этом направлении.

Член общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков добавил, что власти решили сконцентрироваться на объектах, которые дадут «наибольший транспортный и экономический эффект».

Ранее в правительстве рассказали, что за последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в РФ обновили почти 50 тыс. километров дорог.