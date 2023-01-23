Volkswagen собирается переосмыслить дизайн новых машин

Томас Шефер, возглавивший Volkswagen в 2021 году, принял решение о смене кадрового состава: с поста дизайна марки увольняют Йозефа Кабана, который не протянул и двух лет. Интересный момент заключается в том, что и Шефер, и Кабан до своих назначений в "Фольксвагене" работали в Skoda.

Фото: Пресс-служба Volkswagen. Пресс-служба Volkswagen.

О грядущей смене шеф-дизайнера пишет немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на анонимные источники в компании. Утверждается, что Йозеф Кабан уступит своё кресло преемнику уже с 1 февраля текущего года. Причём имя преемника не является секретом: отвечать за дизайн пассажирских "Фольксов" будет Андреас Миндт, работающий на аналогичной должности в Bentley.

Одна из версий отставки Кабана - недовольство главы Volkswagen Томаса Шефера работой своего подчинённого, в том числе ходом работ по проекту создания городского ситикара ID.2, видение которого обрисовали "мусорным" концептом ID. Life. Ожидается, что смена дизайнера неминуемо приведёт к переосмыслению дизайна.