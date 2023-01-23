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25 минут назад

В России появились электрокроссоверы Lexus RZ с рулём-«штурвалом»

Motor.ru

На сайте Авто.ру во Владивостоке появились объявления о продаже электрического кроссовера Lexus RZ 2023 года выпуска. Местный дилерский центр готов доставить батарейную модель под заказ из Китая. В настоящий момент продавец предлагает купить два электрокара, которые отличаются оформлением кузовов, а также уровнем оснащения. Стоимость электрических новинок, способных проехать на одном заряде аккумулятора около 400 километров, составляет 7,6 и 8,3 миллиона рублей.

В России появились электрокроссоверы Lexus RZ с рулём-«штурвалом»
Фото: Lexus RZLexus RZ

Lexus RZ представили в сентябре прошлого года. В основе электрокроссовера лежит платформа, на которой построена батарейная Toyota bZ4X. В настоящий момент в линейке японской марки присутствует единственная модификация модели с индексом RZ 450e (313 л.с, 435 Нм).

Авто.ру / Lexus RZ

Продавец из Владивостока предлагает на выбор два электрокара. В первом случае серый кузов модели сочетается с бежевым кожаным салоном. Экстерьер второго батарейного SUV выполнен в оранжево-чёрном стиле, который дополнен серой отделкой интерьера. Кроме того, в двухцветном кроссовере установлен фирменный руль, выполненный в форме штурвала.

В движение Lexus RZ приводят два электромотора. Передний развивает 204 силы, задний — 109 . Благодаря батарее ёмкостью 71,4 киловатт-часа кроссовер может проехать без подзарядки около 400 километров. Стоимость электрокаров у отечественного дилера составляет 7 615 000 и 8 295 000 рублей.

Накануне российские дилеры заявили о готовности привезти под заказ новый электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV. Минимальная стоимость модели с учётом доставки составила 12 миллионов рублей.

Автоновости,Lexus,Toyota,Mercedes-Benz,
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