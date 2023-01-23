У Mitsubishi Outlander появилась особая версия

Американские подразделение Mitsubishi анонсировало появление специальной версии Outlander и Outlander PHEV, приуроченной к 40-летию присутствия марки в США. Отличий от стандартной модели у спецверсии несколько: во-первых, необычное для Outlander сочетание черного кузова и бронзовой крыши, во-вторых, черно-коричневая отделка салона, а в-третьих, эмблемы 40th Anniversary, которые указывают на принадлежность к лимитированной серии. Юбилейному Outlander положены панорамная крыша с люком, аудиосистемой Bose Premium и 10,8-дюймовый проекционный дисплей.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Mitsubishi Motors фактически продавала автомобили в США и до 80-х годов прошлого века, однако в рамках партнерства с Chrysler они выпускались под марками Dodge и Plymouth. Официально компания вышла на американский рынок в 1981-м: местное подразделение получило название Mitsubishi Motor Sales of America, а штаб-квартира была организована в Фаунтин-Вэлли, Калифорния. Первое время дилерская сеть насчитывала 70 салонов по всей стране.

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В 1986 году компания перевезла штаб-квартиру в Сайпресс, штат Калифорния, а в 2019-м еще раз сменила прописку, на этот раз выбрав Франклин, штат Теннеси.

«За прошедшие 40 лет Mitsubishi заработала в США репутацию производителя, которые выпускает надежные, функциональные и удобные автомобили с отличным соотношением цены и качества, – говорится в официальном заявлении марки. – Специальная серия Outlander и Outlander PHEV, посвященная 40-летию присутствия марки на местном рынке – это больше, чем юбилейная версия, это шаг к нашим следующим 40 годам успеха в США».

Кроссовер с ДВС стоит от 39 995 долларов, а подзаряжаемый гибрид обойдется в 49 995 долларов. В пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня это составляет 2,7 и 3,4 миллиона.