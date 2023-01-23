Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, имеют право досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии. Соответствующее распоряжение Банка России вступило в силу с 23 января.

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Досрочно прекратить действие договора обязательного страхования автогражданской ответственности могут мобилизованные, а также добровольцы и другие военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции.

Для отказа от ОСАГО военнослужащий или тот, кому была оставлена доверенность, должен обратиться в офис страховой компании или воспользоваться личным кабинетом на сайте страховщика.

В ЦБ пояснили, что для досрочного прекращения договора страхования необходимо приложить к заявлению соответствующие документы, которые подтверждают факт службы, например военный билет. При этом Банк России предупредил, что 23% от стоимости ОСАГО составляет страховая премия, которую компания оставляет себе, пишет Autonews.

Военнослужащим по мобилизации и по контракту полагаются и другие льготы. В частности, кредитные каникулы ввели для всех участников СВО на срок службы плюс 30 дней. Также в России предусмотрен мораторий на налоговый контроль и блокировку счетов мобилизованных.