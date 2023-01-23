Дилеры начали поставлять в Россию микровэны Toyota Sienta

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию новые минивэны Toyota Sienta, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Toyota Toyota

Привезти из Японии автомобили с правым расположением руля предлагают дилеры из Приморского края. Новые Toyota Sienta стоят от 850 тыс. рублей, цена машин с пробегом до 4 тыс. км у продавцов ниже на 100 тыс. рублей.

Toyota Sienta оснащается 120-сильной гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового бензинового мотора, который сочетается с вариатором, тяга передается на передние колеса. Микровэн оснащен сдвижными боковыми дверями с сервоприводами и функцией открывания без ключа.

В числе оборудования мультимедиа с 10-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, навигация, а также пакет систем активной безопасности. В спинки передних кресел встроены USB-порты и карманы для гаджетов.