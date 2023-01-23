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1 час назад

Дилеры начали поставлять в Россию микровэны Toyota Sienta

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию новые минивэны Toyota Sienta, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Дилеры начали поставлять в Россию микровэны Toyota Sienta
Фото: ToyotaToyota

Привезти из Японии автомобили с правым расположением руля предлагают дилеры из Приморского края. Новые Toyota Sienta стоят от 850 тыс. рублей, цена машин с пробегом до 4 тыс. км у продавцов ниже на 100 тыс. рублей.

Toyota Sienta оснащается 120-сильной гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового бензинового мотора, который сочетается с вариатором, тяга передается на передние колеса. Микровэн оснащен сдвижными боковыми дверями с сервоприводами и функцией открывания без ключа.

В числе оборудования мультимедиа с 10-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, навигация, а также пакет систем активной безопасности. В спинки передних кресел встроены USB-порты и карманы для гаджетов.

Третье поколение Toyota Sienta было представлено в Японии в августе 2022 года, со сменой генерации модель перешла на модульную платформу TNGA-B, на которой также базируются Yaris и Yaris Cross. В Японии микровэны доступны в пяти- и семиместном исполнениях, а также с полным приводом.

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