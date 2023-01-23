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1 час назад

«АвтоВАЗ» может начать выпуск Lada Granta без электроусилителя руля

Лера Букина

«АвтоВАЗ», возможно, приступит к выпуску новой упрощенной комплектации Lada Granta. Об этом сообщает портал «Самарское Обозрение» со ссылкой на источники в компании.

В данной модели не будет электроусилителя руля. Отмечается, что из-за его нехватки на рынке для Lada Granta на «АвтоВАЗе» сейчас насчитывается 7-8 тыс. недоукомплектованных машин.

В настоящее время целесообразность ввода новой комплектации Lada Granta без ЭУР изучается. В двух дилерских центрах компании «АвтоВАЗа» сообщили, что в течение нескольких месяцев в стране действительно может появиться комплектация Granta без ЭУР.

При этом стоимость автомобилей в новой комплектации будет меньше. Цена самой бюджетной Granta составляет 678,3 тыс. рублей (в ней отсутствуют подушки безопасности, кондиционер и ABS).

Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский утверждает, что в настоящее время острой необходимости в новой упрощенной комплектации нет. Вместе с тем, по его словам, этот вариант сейчас прорабатывают. Мера позволит обезопасить рынок при возникновении проблем с поставками, подчеркнул Ильинский.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские автомобили премиум-сегмента Aurus будут выпускать в электрической версии. Она подчеркнула, что правительство России принимает меры для популяризации российских автомобилей.

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