Россиянам назвали самые дешевые автомобили в 2023 году

В 2023 году наиболее бюджетной маркой автомобиля в России стала Lada — модели Granta, Niva Legend, Niva Travel в базовой комплектации можно приобрести за менее чем один миллион рублей. При этом цены на самые дешевые иномарки стартуют от полутора до двух миллионов рублей. Рейтинг самых недорогих автомобилей в России в текущем году составил портал Аutonews.

При бюджете до двух миллионов рублей россиянину сейчас доступны российские автомобили с минимальным оснащением Lada Vesta (1,1-1,5 миллиона рублей), «Москвич 3» (1,97 миллиона рублей) и китайские Haval Jolion (1,79 миллиона рублей) и Dongfeng 580 (от 1,5 миллиона рублей). В таком ценовом диапазоне покупатели также могут приобрести японские Nissan Qashai (от 2 миллионов рублей) и Suzuki Swift (от 1,5 миллиона рублей).

Одним из самых дорогих автомобилей в данном списке назван южнокорейский Hyundai Bayon, стоимость которого стартует от двух миллионов рублей. Замыкает рейтинг наиболее дешевых машин китайский Geely Coolray, цены на автомобиль в базовой комплектации начинаются от 2,29 миллиона рублей. Однако китайский производитель по умолчанию предоставляет «специальную выгоду» в размере 185 тысяч рублей.