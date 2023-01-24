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2 часа назад

Россиянам назвали самые дешевые автомобили в 2023 году

Lenta.ruиещё 4

В 2023 году наиболее бюджетной маркой автомобиля в России стала Lada — модели Granta, Niva Legend, Niva Travel в базовой комплектации можно приобрести за менее чем один миллион рублей. При этом цены на самые дешевые иномарки стартуют от полутора до двух миллионов рублей. Рейтинг самых недорогих автомобилей в России в текущем году составил портал Аutonews.

При бюджете до двух миллионов рублей россиянину сейчас доступны российские автомобили с минимальным оснащением Lada Vesta (1,1-1,5 миллиона рублей), «Москвич 3» (1,97 миллиона рублей) и китайские Haval Jolion (1,79 миллиона рублей) и Dongfeng 580 (от 1,5 миллиона рублей). В таком ценовом диапазоне покупатели также могут приобрести японские Nissan Qashai (от 2 миллионов рублей) и Suzuki Swift (от 1,5 миллиона рублей).

Одним из самых дорогих автомобилей в данном списке назван южнокорейский Hyundai Bayon, стоимость которого стартует от двух миллионов рублей. Замыкает рейтинг наиболее дешевых машин китайский Geely Coolray, цены на автомобиль в базовой комплектации начинаются от 2,29 миллиона рублей. Однако китайский производитель по умолчанию предоставляет «специальную выгоду» в размере 185 тысяч рублей.

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В декабре стало известно, что в стране осталось 20-30 тысяч новых иномарок, из которых меньше всего представлено машин брендов Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota и Renault. К концу 2022 года в России остались только 14 из 60 автомобильных брендов. Среди них есть три отечественных (Lada, ГАЗ, УАЗ), остальные — китайские. В частности, это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

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