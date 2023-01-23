Доля кредитов на покупку российских машин выросла в четыре раза

В 2022 году доля кредитов, выданных на покупку новых российских автомобилей, увеличилась до 42 процента, подсчитали аналитики «Открытие Авто». По итогам 2021-го этот показатель составлял всего девять процентов. На втором месте оказались южнокорейские марки, доля которых сократилась с 50 процентов до 26, а на третьем — европейские (с 20 до 13 процентов). Чаще всего в кредит брали машины с пробегом, но как среди них, так и среди новых лидирует Lada.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Третье место по числу кредитов заняли китайские автомобили, которым также удалось нарастить долю — с 10 до 12 процентов. «Японцы» оказались на четвертом месте (11 процентов в 2020 году и семь процентов в 2021-м), а на шестом — американские машины, которые взяли в кредит менее одного процента россиян.

Среди новых машин наиболее популярными у заемщиков оказались Lada Granta, Hyundai Creta, Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако более 60 процентов договоров оформлялись на покупку автомобилей с пробегом. Самые востребованные среди них — Lada Granta и Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. На автомобили 10-12 лет пришлась четверть продаж, причем отмечаются, что возраст машин увеличивается.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году дефицит автомобилей в России сохранится. Параллельный импорт обеспечит не более 10 процентов продаж, а потому Lada и китайские марки продолжат наращивать долю и замещать ушедших западных производителей. По итогам года продукция АвтоВАЗа может занять половину рынка, а машины из КНР — треть.