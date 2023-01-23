«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. А также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях. На всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных», - пояснили в пресс-службе.