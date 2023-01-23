Больше 47 тыс. машин марок Lexus и Toyota отзывают в России для перепрограммирования модуля передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lexus, Toyota. Программа мероприятий, начавшаяся 20 января 2023 года, представлена ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем изготовителя Lexus, Toyota на российском рынке», - говорится в сообщении.
Уточняется, что отзыву подлежат 47 тыс. 7 автомобилей Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.
«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. А также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях. На всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных», - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
«Обращаем внимание, что в согласуемых отзывных программах в отношении транспортных средств в обязательном порядке присутствует пункт об обеспечении необходимого количества запчастей для ремонтного воздействия. Неисполнение данного требования отзывной программы, то есть в случае письменного отказа в проведении согласованной Росстандартом отзывной кампании по причине отсутствия запчастей, является основанием для принятия мер реагирования, в том числе в части вынесения штрафных санкций по ст. 14.46.2 КоАП РФ и отмены одобрения типа транспортного средства согласно положениям защитительной оговорки технического регламента», - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что ранее в пресс-службе ООО «Тойота Мотор» подтвердили обязательство автопроизводителя по обеспечению необходимым количеством запчастей для гарантийного ремонта и отзывных кампаний.