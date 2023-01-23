Что будет с обанкротившимся заводом «Дервейс»: новые подробности

Появились новые подробности о дальнейшей судьбе российского автомобильного завода «Дервейс» в Черкесске, обанкротившегося больше четырех лет назад. Как сообщает официальный сайт правительства Карачаево-Черкесии, глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею создания на базе предприятия индустриального парка. При этом ни сроки реализации проекта, ни объем инвестиций пока не объявлены.

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В ходе встречи был поднят вопрос о «расширении, модернизации и строительстве новых производств, а также о докапитализации регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создании в Карачаево-Черкесии индустриального парка», говорится в заявлении пресс-службы правительства республики.

История «Дервейса» началась в 2004 году. В разные годы на предприятии собирали автомобили китайских марок Lifan, Chery, Geely, Brilliance, JAC и Hawtai.

В 2019 году предприятие закрылось, а в феврале 2020 году завод был официально признан банкротом. Еще через год УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в розыск владельца «Дервейса» Хаджи-Мурата Дерева. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие завода.

Весной прошлого года всю сборочную площадку, от недвижимости до оборудования, выставили на торги. Завод продавался одним лотом с начальной ценой 1,5 миллиона рублей, шаг аукциона составлял пять процентов от общей стоимости.

С молотка пустили 97 объектов, которые оценивались в 884 миллиона рублей и еще 234 объектов движимого имущества, а именно оборудования, цена которого составляет 606,5 миллиона рублей.