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30 минут назад

Что будет с обанкротившимся заводом «Дервейс»: новые подробности

Motor.ru

Появились новые подробности о дальнейшей судьбе российского автомобильного завода «Дервейс» в Черкесске, обанкротившегося больше четырех лет назад. Как сообщает официальный сайт правительства Карачаево-Черкесии, глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею создания на базе предприятия индустриального парка. При этом ни сроки реализации проекта, ни объем инвестиций пока не объявлены.

Что будет с обанкротившимся заводом «Дервейс»: новые подробности
Фото: motor.rumotor.ru

В ходе встречи был поднят вопрос о «расширении, модернизации и строительстве новых производств, а также о докапитализации регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создании в Карачаево-Черкесии индустриального парка», говорится в заявлении пресс-службы правительства республики.

История «Дервейса» началась в 2004 году. В разные годы на предприятии собирали автомобили китайских марок Lifan, Chery, Geely, Brilliance, JAC и Hawtai.

В 2019 году предприятие закрылось, а в феврале 2020 году завод был официально признан банкротом. Еще через год УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в розыск владельца «Дервейса» Хаджи-Мурата Дерева. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие завода.

Весной прошлого года всю сборочную площадку, от недвижимости до оборудования, выставили на торги. Завод продавался одним лотом с начальной ценой 1,5 миллиона рублей, шаг аукциона составлял пять процентов от общей стоимости.

С молотка пустили 97 объектов, которые оценивались в 884 миллиона рублей и еще 234 объектов движимого имущества, а именно оборудования, цена которого составляет 606,5 миллиона рублей.

В настоящее время «Дервейс» находится под процедурой конкурсного производства.

Автоновости,Brilliance,Lifan,Chery,Geely,Денис Мантуров,Фонд развития промышленности,ФСБ,Минпромторг,
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