Chery представит весной новый гибридный кроссовер для России

В марте-апреле 2023 года на российский рынок выйдет новый гибридный кроссовер Chery, рассказали представители китайской компании, передает Autonews.ru.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Гибридный кроссовер, название которого не уточняется, оснащен тремя двигателями — бензиновым и двумя электромоторами. Силовая установка позволяет проехать около 75 км на электротяге, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 литр на 100 км, рассказывали ранее в Chery, анонсируя новинки на 2023 год.

Во второй половине года Chery планирует привезти в Россию седан D-сегмента серии Arizzo, который называет своим флагманом на рынке КНР. Отмечается, что модель может составить конкуренцию Toyota Camry и Hyundai Elantra. Также китайский производитель планирует выпустить рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.