В России решили отозвать десятки тысяч машин Lexus и Toyota

В России объявили отзывную компанию в отношении 47 007 автомобилей Toyota и Lexus из-за возможных проблем с модулем передачи данных. Об этом сообщает Росстандарт.
Отмечается, что под отзыв подпали автомобили Lexus, Toyota моделей Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованные с 28 ноября 2020 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.
«На автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, транспортное средство не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. А также, на некоторых машинах существует вероятность того, что самые последние данные о его местоположении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения», — указывается в причинах отзыва.
В рамках компании автоконцерн выполнит перепрограммирование модуля передачи данных. Представители Toyota проинформируют владельцев автомобилей о необходимости ремонта письмом или по телефону. Также желающие могут узнать попала ли их машина под отзыв самостоятельно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.