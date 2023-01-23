В России решили отозвать десятки тысяч машин Lexus и Toyota

«На автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, транспортное средство не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. А также, на некоторых машинах существует вероятность того, что самые последние данные о его местоположении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения», — указывается в причинах отзыва.