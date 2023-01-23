Lada Granta могут сделать еще проще и дешевле

АвтоВАЗ может ввести в производственную гамму новую, более доступную комплектацию популярной модели Lada Granta, в перечне оборудования которой не будет обязательного до недавнего времени электроусилителя рулевого управления.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Возможность появления такой упрощенной комплектации вызвана хронической проблемой с поставками комплектов электроусилителей руля, из-за которой в начале 2023 года на стоянках предприятия в Тольятти скопилось 7–8 тыс. автомобилей моделей Granta, сообщает 23 января "Самарское обозрение" со ссылкой на собственные источники на предприятии.

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Пресс-служба АвтоВАЗа подтвердила, что "некоторый некомплект есть, но решение уже найдено и скоро все будет дооснащено". Об этом же изданию сообщили еще несколько "близких к теме". До середины 2022 года у тольяттинского автогиганта было два основных поставщика электроусилителей – южнокорейская компания Mando и "Калужский завод электронных изделий" (АО "Автоэлектроника"). Поставщик из Южной Кореи больше не работает с АвтоВАЗом, а АО "Автоэлектроника", в силу зависимости от собственных иностранных поставщиков, необходимые объемы поставить может не всегда.

В данный момент АвтоВАЗ ищет варианты поставок от других компаний. Среди прочих обсуждалось возобновление производства электроусилителей руля на дагестанском предприятии "Авиаагрегат", но для налаживания ритмичных поставок потребуется некоторое время.

В силу обстоятельств вариант появления новой, еще более упрощенной модификации Granta не исключен. По мнению представителей пресс-службы АвтоВАЗа, острой необходимости в этом нет, но вариант прорабатывается, чтобы при вероятных будущих перебоях с поставками "было готовое решение". Однако даже появление в официальных перечнях моделей подобной упрощенной комплектации может занять несколько месяцев, поскольку автомобили без электроусилителя необходимо омологировать и подготовить все технологические процессы.

В случае появления модификации без усилителя руля, Granta может cтать доступнее. Сейчас самая доступная Lada Granta стоит минимум 678,3 тыс. руб.