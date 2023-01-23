В столичных автосалонах закончились «белые» Volkswagen Teramont

Московские дилерские центры концерна Volkswagen сообщили, что на складах больше не осталось кроссоверов Teramont, которые марка привезла до ухода с российского рынка. Представители автосалонов предлагают приобрести на замену аналогичные автомобили, ввезенные по параллельному импорту из Китая, или рассмотреть «серые» Touareg. В настоящий момент «Терамонты» в небольшом количестве остаются в наличии у подмосковных и региональных дилеров.

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В одном из московских дилерских центров Volkswagen сообщили, что на прошлой неделе покупатели приобрели два последних Teramont. Сотрудник автосалона предложил купить купеобразную версию модели, ввезенную из Китая. Другой столичный дилер заявил, что официальных кроссоверов больше нет на складах, посоветовав обратить внимание на «серый» Volkswagen Touareg. При этом некоторые продавцы сообщили, что могут заказать автомобили у партнеров в других регионах.

Подмосковные автосалоны рассказали, что Teramont пока есть в наличии, но их количество ограничено. Четыре кроссовера есть на складе у дилера, расположенного на Новорижском шоссе, и один автомобиль остался у продавца из Балашихи. Согласно данным дистрибьютора Volkswagen, всего в разных регионах России осталось девять официальных Teramont. Машины есть на площадках в Воронеже, Казани, Саратове и Екатеринбурге.

За оставшиеся в наличии Volkswagen Teramont, оборудованные 220-сильным мотором и восьмиступенчатым автоматом, дилеры просят от 6,2 до 8,9 миллиона рублей.