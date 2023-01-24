В Changan рассказали о новых автомобилях для России

В компании Changan рассказали "Российской газете" о том, какие новые модели привезут в Россию в 2023 году.

Фото: Uni-V / www.autohome.com.cn Uni-V / www.autohome.com.cn

"Могу с высокой долей уверенности сказать, что будут Uni-V, CS85 и CS95. Обозначенные модели ждем в первом полугодии", - отметил директор по маркетингу Changan Motors Rus Виктор Кобзев.

Напомним, уже известно, что лифтбек Uni-V будет продаваться с рядной "турбочетверкой" объёмом 1,5 литра и мощностью 181 л.с. (потребляет не ниже АИ-92), которая агрегатирована 7-ступенчатой автоматической "гидромеханикой". Привод - передний.

Длина Changan Uni-V составляет 4680, ширина - 1838 мм, высота - 1430 мм, размер колёсной базы - 2750 мм.

На родине Changan Uni-V можно купить за 108 900 - 139 900 юаней (1 105 000 - 1 420 000 рублей).

www.autohome.com.cn / Changan CS85

Купе-кроссовер CS85 имеет следующие габариты: 4728 x 1845 x 1665 мм, размер колесной базы - 2705 мм. Одноклассником "китайца" выступает Geely Tugella, которая незначительно короче по базе - 2700 мм, и уступает в длине 123 мм.

На родине Changan CS85 предлагается с двумя турбомоторами объемом 1,5 (188 сил, 300 Нм) и 2,0 литра (233 силы, 360 Нм). Более мощная версия получила 8-ступенчатый автомат, "в базе" у кроссовера 7-ступенчатый "робот". Привод только передний.

www.autohome.com.cn / Changan CS95

Что касается CS95, то длина флагманского кроссовера составляет 4949 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1790 мм. Размер колесной базы равен 2810 мм.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 233 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.