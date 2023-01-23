Владивосток стал центром ввоза подержанных иномарок

В 2022 году в Россию через Владивосток ввезли 197 тысяч подержанных иномарок, свидетельствует статистика Дальневосточного таможенного управления ФТС. По данным пресс-службы ведомства, в сравнении с 2021 годом количество оформленных автомобилей импортных брендов увеличилось на 72%.

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Самое большое количество ввезенных машин — модели японского автопрома: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Также в Россию ввезли автомобили южнокорейских марок Hyundai и Kia. Как указали в пресс-службе ФТС, ввоз машин для личного пользования из Китая через Владивостокскую таможню носит единичный характер.

По словам заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, несмотря на резкий спад ввоза иномарок в декабре 2022 года, в течение январских праздников через таможенные посты прошли более 1700 автомобилей иностранных брендов.