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1 час назад

Владивосток стал центром ввоза подержанных иномарок

News.ru

В 2022 году в Россию через Владивосток ввезли 197 тысяч подержанных иномарок, свидетельствует статистика Дальневосточного таможенного управления ФТС. По данным пресс-службы ведомства, в сравнении с 2021 годом количество оформленных автомобилей импортных брендов увеличилось на 72%.

Владивосток стал центром ввоза подержанных иномарок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самое большое количество ввезенных машин — модели японского автопрома: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Также в Россию ввезли автомобили южнокорейских марок Hyundai и Kia. Как указали в пресс-службе ФТС, ввоз машин для личного пользования из Китая через Владивостокскую таможню носит единичный характер.

По словам заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, несмотря на резкий спад ввоза иномарок в декабре 2022 года, в течение январских праздников через таможенные посты прошли более 1700 автомобилей иностранных брендов.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет. Это связано как с прекращением поставок официально представленных в РФ марок, так и с отсутствием ажиотажа у дилеров. Кроме того, бренды из КНР сменили стратегию: вместо прайс-листов они обновляют скидки, повышая или снижая их размер.

Автоновости,Suzuki,Mazda,Nissan,Subaru,Hyundai,Kia,Toyota,Honda,Константин Пономарев,
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