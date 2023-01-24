Новый электрический кроссовер Ford Electric вышел на испытания

Ford разрабатывает электрический кроссовер в Европе. У наших шпионов есть галерея фотографий, на которых запечатлены испытания модели в Кельне, Германия. Этот автомобиль находится под сильным камуфляжем, поэтому мы можем сделать лишь ограниченные выводы о стиле. Линии кажутся в целом плавными, за исключением выступающего переднего бампера. В нижней фасции есть относительно небольшое отверстие прямоугольной формы. Похоже, что это вертикально расположенные фары или, возможно, большие лампы с отдельными секциями.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Сзади автомобиль выглядит очень стильно. Под задним стеклом и на хэтчбеке есть ступенчатые секции. Бампер, похоже, имеет искусственный диффузор. Помимо электрической трансмиссии, мы мало что знаем о том, что движет этим автомобилем. Если Ford будет следовать общей отраслевой практике для моделей в этом сегменте, то мы ожидаем, что будут доступны одномоторные, переднеприводные и двухмоторные полноприводные варианты.

Автомобиль на этих шпионских снимках — кроссовер среднего размера. Эта модель поступит в продажу в 2023 году в Европе и имеет прогнозируемый запас хода в 500 километров в тесте WLTP. Завод Blue Oval в Кельне, Германия, будет производить этот автомобиль. Есть предположение, что спортивный кроссовер может быть купе-кроссовера среднего размера. В качестве доказательства того, что они могут быть связаны, сборка этого автомобиля также происходит в Кельне.

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