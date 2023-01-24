Эксперты заявили о падении спроса на автокредиты в 2022 году на 15%

Спрос на автокредиты в РФ по итогам 2022 года снизился на 15%, а объемы выдач - на 36%, при этом средний чек увеличился на 9%, до 1,2 млн рублей. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты "Открытие авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС). Они отмечают, что рынок автокредитования окончательно восстановится по итогам 2023 года.
Согласно статистике "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), тренд на восстановление выдач автокредитов на рынке "после февральских событий" не прекращался с апреля, а ежемесячные выдачи банка вернулись к прошлогодним значениям уже с октября. В целом за 2022 год в банк было подано всего на 15% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее. А по объему выдач автокредитов снижение по рынку за год составило 36%, по банку - 26%. При этом средний чек увеличился на 9% и составил 1,2 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей по новым машинам и 1 млн рублей по автомобилям с пробегом.
"Ожидания, что рынок автокредитования в 2022 году не достигнет прошлогодних объемов, были прогнозируемы. Банки сегодня продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, а оживление рынка во втором полугодии 2022 года и возобновленная программа льготного автокредитования не смогли нивелировать весенний провал рынка. Рынок окончательно восстановится только по итогам 2023 года", - отметила руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая.
По оценкам "Открытие авто", в связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин, а выдачи кредитов на новые авто подстегнет возобновленная госпрограмма льготного автокредитования, которая останется в 2023 году одним из драйверов рынка.
Регионами - лидерами по объему выданных автокредитов в 2022 году стали: Москва и Московская область (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей), Республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей). В 2022 году в "Открытие авто" заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось 63% выдач по количеству и 55% в денежном эквиваленте. При этом за последние месяцы года тренд переломился: за счет программы льготного автокредитования в августе - ноябре начала расти доля автокредитов, оформляемых на новые транспортные средства. В этот период в банке каждый третий автокредит выдавался с государственной поддержкой, а доля кредитных выдач по новым авто в связи с этим выросла с 33% в августе до 55% в ноябре. В декабре с завершением госпрограммы рынок начал возвращаться к прежнему формату выдач с превалированием автокредитов на машины пробегом, отмечается в исследовании.