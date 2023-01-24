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5 минут назад

Эксперты заявили о падении спроса на автокредиты в 2022 году на 15%

ТАСС

Спрос на автокредиты в РФ по итогам 2022 года снизился на 15%, а объемы выдач - на 36%, при этом средний чек увеличился на 9%, до 1,2 млн рублей. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты "Открытие авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС). Они отмечают, что рынок автокредитования окончательно восстановится по итогам 2023 года.

Эксперты заявили о падении спроса на автокредиты в 2022 году на 15%
Фото: ТАССТАСС

Согласно статистике "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), тренд на восстановление выдач автокредитов на рынке "после февральских событий" не прекращался с апреля, а ежемесячные выдачи банка вернулись к прошлогодним значениям уже с октября. В целом за 2022 год в банк было подано всего на 15% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее. А по объему выдач автокредитов снижение по рынку за год составило 36%, по банку - 26%. При этом средний чек увеличился на 9% и составил 1,2 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей по новым машинам и 1 млн рублей по автомобилям с пробегом.

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"Ожидания, что рынок автокредитования в 2022 году не достигнет прошлогодних объемов, были прогнозируемы. Банки сегодня продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, а оживление рынка во втором полугодии 2022 года и возобновленная программа льготного автокредитования не смогли нивелировать весенний провал рынка. Рынок окончательно восстановится только по итогам 2023 года", - отметила руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая.

По оценкам "Открытие авто", в связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин, а выдачи кредитов на новые авто подстегнет возобновленная госпрограмма льготного автокредитования, которая останется в 2023 году одним из драйверов рынка.

Регионами - лидерами по объему выданных автокредитов в 2022 году стали: Москва и Московская область (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей), Республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей). В 2022 году в "Открытие авто" заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось 63% выдач по количеству и 55% в денежном эквиваленте. При этом за последние месяцы года тренд переломился: за счет программы льготного автокредитования в августе - ноябре начала расти доля автокредитов, оформляемых на новые транспортные средства. В этот период в банке каждый третий автокредит выдавался с государственной поддержкой, а доля кредитных выдач по новым авто в связи с этим выросла с 33% в августе до 55% в ноябре. В декабре с завершением госпрограммы рынок начал возвращаться к прежнему формату выдач с превалированием автокредитов на машины пробегом, отмечается в исследовании.

Автоновости,Марина Дембицкая,ФК Открытие,
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