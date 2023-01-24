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33 минуты назад

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC получил 7-местную версию

Car.ru

Дебют кроссовера Mercedes GLС второй генерации состоялся прошлым летом, сейчас появились модификации данной модели. Для Китая выпустили удлинённый вариант машины, адаптированный под запросы местных автолюбителей.

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC получил 7-местную версию
Фото: Car.ruCar.ru

Удлинённая версия имелась и у предшественника. В штаб-квартире немецкого производителя предложили создать модификацию для внешнего рынка, а не только для Поднебесной. Главным козырем более длинного варианта является наличие третьего ряда сидений.

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Инженерная группа, создавшая ранее базовую версию данного представителя SUV-сегмента, пересмотрела межосевое расстояние, увеличив его на 90 мм. Таким образом, китайский вариант отличается от своего европейского «собрата», так как колёсная база составила 2978 мм против 2888 мм у кроссовера в первоначальной версии. Кузов китайской модификации Mercedes-Benz GLC увеличился на 110 мм, достигнув 4826 мм.

Задний сегмент кузова основательно переделали, перекройка коснулась боковых стоек и линии крыши. Опорные стойки пришлось установить под более острым углом, при этом слегка изменился наклон стекла двери багажного отделения.

Крышу в «кормовой» части кузова пришлось приподнять, но не намного. В итоге, китайский вариант GLC стал выше европейской модификации на 74 мм, высота кузова составила 1714 мм. В салоне второй ряд сидений разделён в стандартной пропорции 60:40. Они получили продольную регулировку. Предусмотрен и третий ряд кресел в виде двух складных сидений.

Багажное отделение также заслуживает внимания, так как оно стало больше. Удлинённый кроссовер Mercedes GLC получит и стандартную версию с двухрядным 5-местным салоном.

Панели приборов у стандартной европейской модели и китайской одинаковые. Перед водителем установлен плоский и вытянутый дисплей на 12,3 дюйма.

Там, где раньше размещалась центральная консоль, установили вертикальный сенсорный «планшет» на 11,9 дюйма, причём, он слегка повёрнут к водителю. В качестве дополнительной опции предусмотрен проекционный дисплей. Китайский вариант GLC получил и AMG-пакет.

Линейка силовых агрегатов состоит из двух ДВС. Первым является 2,0-литровый бензиновый турбированный 4-цилиндровый мотор GLC 260 L мощностью 204 л .с., имеется 48-вольтовый стартер-генератор.

В качестве трансмиссии используется 9-ступенчатая АКПП, машина получила полный привод 4Matic. Вторым является форсированный двигатель GLC 300 L, его потенциал составляет 258 л. с.

Удлинённый Mercedes-Benz GLC в 7-местной компоновке салона поступит в продажу в марте нынешнего года.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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