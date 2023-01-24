Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC получил 7-местную версию

Дебют кроссовера Mercedes GLС второй генерации состоялся прошлым летом, сейчас появились модификации данной модели. Для Китая выпустили удлинённый вариант машины, адаптированный под запросы местных автолюбителей.

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Удлинённая версия имелась и у предшественника. В штаб-квартире немецкого производителя предложили создать модификацию для внешнего рынка, а не только для Поднебесной. Главным козырем более длинного варианта является наличие третьего ряда сидений.

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Инженерная группа, создавшая ранее базовую версию данного представителя SUV-сегмента, пересмотрела межосевое расстояние, увеличив его на 90 мм. Таким образом, китайский вариант отличается от своего европейского «собрата», так как колёсная база составила 2978 мм против 2888 мм у кроссовера в первоначальной версии. Кузов китайской модификации Mercedes-Benz GLC увеличился на 110 мм, достигнув 4826 мм.

Задний сегмент кузова основательно переделали, перекройка коснулась боковых стоек и линии крыши. Опорные стойки пришлось установить под более острым углом, при этом слегка изменился наклон стекла двери багажного отделения.

Крышу в «кормовой» части кузова пришлось приподнять, но не намного. В итоге, китайский вариант GLC стал выше европейской модификации на 74 мм, высота кузова составила 1714 мм. В салоне второй ряд сидений разделён в стандартной пропорции 60:40. Они получили продольную регулировку. Предусмотрен и третий ряд кресел в виде двух складных сидений.

Багажное отделение также заслуживает внимания, так как оно стало больше. Удлинённый кроссовер Mercedes GLC получит и стандартную версию с двухрядным 5-местным салоном.

Панели приборов у стандартной европейской модели и китайской одинаковые. Перед водителем установлен плоский и вытянутый дисплей на 12,3 дюйма.

Там, где раньше размещалась центральная консоль, установили вертикальный сенсорный «планшет» на 11,9 дюйма, причём, он слегка повёрнут к водителю. В качестве дополнительной опции предусмотрен проекционный дисплей. Китайский вариант GLC получил и AMG-пакет.

Линейка силовых агрегатов состоит из двух ДВС. Первым является 2,0-литровый бензиновый турбированный 4-цилиндровый мотор GLC 260 L мощностью 204 л .с., имеется 48-вольтовый стартер-генератор.

В качестве трансмиссии используется 9-ступенчатая АКПП, машина получила полный привод 4Matic. Вторым является форсированный двигатель GLC 300 L, его потенциал составляет 258 л. с.