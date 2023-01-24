Авторынок Европы упал до минимума 30-летней давности

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала статистику автомобилей, поставленных на учёт: результат 2022 года составил всего 9,3 млн машин. Чуть хуже было 30 лет назад - в 1993 году европейцы зарегистрировали 9,2 млн транспортных средств.

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Тем не менее, в АСЕА говорят о том, что рынок демонстрирует тенденцию к восстановлению: декабрь стал пятым месяцем подряд, когда продажи машин и количество их регистраций имели положительную динамику.

При этом лишь две страны Евросоюза зафиксировали рост в последнем месяце ушедшего года: Германия (+ 38,1%) и Италия (+ 21%). Самое большое падение количества регистраций новых авто оказалось в Испании: - 14,1%. Франция стала образцом стабильности: - 0,1%.

По итогам года в плюс смогла выйти только Германия, показавшая рост на 1,1%. У Италии самый худший результат - минус 9,7%. На 7,8% и 5,4% просели рынки Франция и Испания.