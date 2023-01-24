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55 минут назад

В Сети показали Audi A4 Avant 2024 года в камуфляже на новых шпионских фотографиях

PNZdrive

В последний раз, когда мы видели Audi A4 с длинной крышей в камуфляже, задние фонари все еще были заглушками, а нижняя половина решетки радиатора была закрыта. Теперь мы все еще имеем дело с камуфляжной пленкой всего тела, но мы считаем, что на этом этапе хитрость Audi заканчивается. Здесь нет явных фальшивых панелей, громоздких крышек, а задние фонари выглядят готовыми к производству.

В Сети показали Audi A4 Avant 2024 года
Фото: Motor1.comMotor1.com

В этом суть этого нового набора изображений, сделанных недавно, показывающих прототип, небрежно путешествующий на публике. Здесь легко увидеть дизайн задних фонарей, особенно когда водитель нажимает на тормоз и включает сигнал поворота. Тонкие линзы включают в себя горизонтальные светодиодные полосы красного и оранжевого цвета в основании, с элементами параллелограмма выше. Одна вещь, которую мы не можем видеть, это то, соединены ли фонари через заднюю дверь с красным отражателем. При внимательном рассмотрении видны линии тела под камуфляжной пленкой, соответствующие линзам, и мы видим красный участок через пленку посередине.

Видна более широкая решетка радиатора A4. Он выглядит готовым к производству, и, если только Audi не слишком хитрит со своим камуфляжем, решетка радиатора больше не опускается к нижней части панели. Линии кузова под оберткой по краям передней панели показывают элементы треугольной формы для угловых вентиляционных отверстий, которые должны быть меньше, чем у текущей модели.

Эта серия изображений не переносит нас внутрь фургона, но предыдущие снимки показали существенно другую компоновку со смещенными прямоугольными цифровыми дисплеями для приборов и информационно-развлекательной системы.

Motor1.com

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Автоновости,Audi A4,Audi,
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