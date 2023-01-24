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5 минут назад

В России можно заказать кроссовер Toyota Raize

Российская Газета

Еще одна новинка на российском рынке - Toyota Raize. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

В России можно заказать кроссовер Toyota Raize
Фото: Пресс-служба Toyota.Пресс-служба Toyota.

Как выяснила "Российская газета", цены на машины 2022 года выпуска без пробега доходят до 2 700 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Длина, ширина, высота модели составляют 3995, 1695 и 1620 мм соответственно, колесная база - 2525 мм.

Хоть кроссовер и компактного размера, в автомобиле свободно разместятся пятеро человек, его багажник 369 литра, с объемистым "погребом", в котором может уместиться полноразмерное запасное колесо.

Raize предлагает обитателям высокую городскую посадку с хорошей обзорностью вокруг. По всему салону устроены полочки и кармашки для разной бытовой мелочи. Приборная панель - с ЖК-дисплеем. Информация отображается в одной из четырех предустановленных схем на выбор.

Модель базируется на глобальной платформе DNGA. Передняя подвеска - типа McPherson, сзади - полузависимая балка.

Силовая установка - 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 140 Нм.

Двигатель сочетается с вариатором D-CVT с механическим редуктором. Такой вариатор не зависает на высоких оборотах под нагрузкой, работает эффективнее и тише.

Привод - передний, или полный посредством электромагнитной муфты. Система Dynamic Torque Control перебрасывает крутящий момент между колесами, притормаживая одно или несколько в зависимости от сцепления с дорогой.

Автоновости,Toyota,
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