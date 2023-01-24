Появилась информация о цене и характеристиках большого кроссовера Kia EV9

В распоряжение портала Electrek попал опросник Kia, который был разослан потенциальным клиентам. В нём содержится информация о комплектациях кроссовера EV9, его характеристиках и стоимость.

Фото: Kia Kia

Так, за базовую версию Kia EV9 с 7-местным салоном, 19-дюймовыми колёсами могут назначить цену 56 000 долларов, что ощутимо больше ожидаемой. Очевидно, что это одномоторная модификация мощностью 203 л.с., крутящим моментом 338 Нм и запасом хода 354 км. Буксировка прицепа в данном исполнении не предусмотрена.

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Версия, обозначенная Trim 2, предлагает ту же силовую установку, но больший диапазон - 467 км, салон с капитанскими креслами (6 мест) и возможность буксировки прицепа массой до 907 кг. Цена - 61 000 долларов.

Kia EV9 в условной версии Trim 3 получает второй электромотор, увеличивающий производительность до 406 л.с. и 514 Нм. Буксировочные возможности возрастают почти до 1,6 тонны, а запас хода равен примерно 420 км. Салон имеет компоновку "2+3+2", колёса - 19-дюймовые. Ожидаемая стоимость - 63 000 долларов.

На пять тысяч дороже обойдётся версия Trim 4, отличающаяся шестиместным салоном и 20-дюймовыми колёсными дисками. Запас хода меньше, чем у EV9 Trim 3, и составляет 386 км.

Kia

На вершине гаммы EV9 в "пятой" комплектации стоимостью 73 000 долларов с таким же, как у прошлой версии, запасом хода и мощностью двигателей. Но пиковый крутящий момент у топового EV9 выше - 650 Нм. Автомобиль может буксировать до 2 тонн. Мест в салоне также шесть, одна из отличительных особенностей - колёсные диски чёрного цвета размером 21 дюйм.

Один из участников опроса сообщил Electrek, что в качестве опций будет предложена система полуавтономного вождения стоимостью 4800 долларов.

В Kia подтвердили подлинность попавшего в публичный доступ опросника, но уверили, что параметры на момент запуска, запланированного на конец 2023 года, могут сильно отличаться от представленных. Если речь о запасе хода, то инсайдеры уже сообщали, что она вряд ли превысит 500 км, что подтверждается новыми данными, которые при всей своей абстрактности всё-таки могут служить прекрасным ориентиром.