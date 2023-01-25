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39 минут назад

Ford собрался продать завод китайцам из-за финансовых проблем

Lenta.ruиещё 1

Автогигант Ford ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD Co о продаже ему одного из своих производственных предприятий в Германии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания собирается сделать это из-за финансовых проблем.

Ford собрался продать завод китайцам из-за финансовых проблем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о заводе в Зарлуи, где производство машин должно прекратиться к 2025 году. По данным издания, переговоры находятся на предварительной стадии и не обязательно приведут к сделке. Увеличение затрат на материалы для аккумуляторов электромобилей и ожидаемое замедление экономического роста в США и ЕС заставляют автопроизводителей урезать расходы.

Ранее сообщалось, что Ford планирует уволить 3,2 тысячи человек в рамках плана сокращения рабочих мест. Большая часть сокращений придется на Германию, в основном они затронут административный персонал компании. В целом компания пытается решить, каким образом сократить расходы на 3 миллиарда долларов, чтобы обеспечить необходимое для производства электрокаров финансирование.

Ford ушел с российского рынка осенью 2022-го. Компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с российской автомобильной группой «Соллерс» российскому партнеру.

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