Уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением

Согласно действующим правилам, на перекрестке с круговым движением преимущество имеют те, кто двигается по кругу. Соответственно, водители, въезжающие на круг, должны их пропускать. При этом знак «Круговое движение» может быть дополнен знаками приоритета (например, «Главная дорога»): в этом случае водители обязаны придерживаться требований знаков приоритета. Но существуют перекрестки с круговым движением, на которых установлены светофоры, и в некоторых случаях возникает путаница, требующая уточнений.

Фото: © Moscow-live / Flickr.com © Moscow-live / Flickr.com

«Российская газета» приводит в пример ситуацию автомобилиста из Калужской области, который был признан виновником аварии на круге. Он выехал на круговой перекресток на зеленый сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем, который выезжал на круг на свой зеленый свет. В ГИБДД посчитали, что виноват именно тот, кто двигался в данный момент по кругу.

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В случае, если перед кругом установлен светофор, требуется придерживаться правил проезда регулируемых перекрестков: загорелся зеленый сигнал, значит можно выезжать. Но при этом необходимо уступить дорогу тем, кто заканчивает проезд на свой зеленый.

Тут есть важный нюанс: если на перекрестке перед светофорами на пути следования нарисованы стоп-линии, то водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. В конкретном примере из Калужской области стоп-линии отсутствовали, водитель выехал на круг на зеленый сигнал и дальше у него на пути никаких светофоров не было. Следуя этой логике, второй водитель прежде, чем начать движение на свой зеленый, должен был уступить дорогу первому, заканчивающему движение по кругу. Но оштрафовали первого автомобилиста, посчитав, что он двигался на запрещающий сигнал светофора.

«Российская газета» предполагает, что ни сотрудники ГИБДД, ни суды не рассматривали весь круг как один перекресток, а посчитали перекрестком конкретное пересечение дорог, на котором произошло столкновение. Из этого журналисты и эксперты сделали вывод, что движение на данном круговом перекрестке было организовано неправильно – во избежание путаницы перед светофорами должны быть стоп-линии. То есть там надо либо убирать круговое движение, либо светофоры.