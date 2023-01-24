Движение по Крымскому мосту временно приостановят

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 26 января для проведения ремонтных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство транспорта России.

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По данным ведомства, ограничения вводятся, начиная с 23.00 25 января.

«На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении.

В Минтрансе призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль. Он повредил дорожное полотно и вызвал пожар на находившейся рядом железнодорожной цистерне с топливом. По данным Следственного комитета России, подрыв был организован спецслужбами Украины.