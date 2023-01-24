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1 час назад

BMW отзовет более 14 тысяч электромобилей из-за внезапной потери мощности

ПроКроссовер.ру

BMW начнет отзывную кампанию в следующем месяце, которая охватит более 14 000 моделей i4, i7 и iX только в Соединенных Штатах. Поврежденные электромобили могут внезапно потерять мощность и затормозить, что приведет к авариям. Виновником является неисправный блок управления высоковольтной аккумуляторной батареей. При возникновении неисправности в агрегате он может временно отключиться, что приведет к полной потере мощности силового агрегата.

По словам производителя, впервые неисправность была обнаружена при обслуживании электромобиля в Китае. Модель не указана. Исследование, которое компания провела после инцидента, не выявило ни одного случая полной поломки автомобилей на дорогах общего пользования, но выявило несколько обращений по гарантии, сделанных ранее. Изучив их, BMW пришла к выводу, что проблема существует, и если ее не решить, может произойти больше инцидентов.

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По какой-то причине отзыв начнется только в следующем месяце и пока только в Соединенных Штатах. Это коснется около 5400 внедорожников iX и 8600 моделей i4, выпущенных в период с февраля 2021 по октябрь 2022 года. Кроме того, владельцам всего 38 седанов i7, выпущенных в феврале-октябре 2022 года, потребуется посетить дилерский центр. Во всех случаях решение придет в виде бесплатного обновления программного обеспечения.

Автоновости,Видео,BMW,
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