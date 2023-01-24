BMW начнет отзывную кампанию в следующем месяце, которая охватит более 14 000 моделей i4, i7 и iX только в Соединенных Штатах. Поврежденные электромобили могут внезапно потерять мощность и затормозить, что приведет к авариям. Виновником является неисправный блок управления высоковольтной аккумуляторной батареей. При возникновении неисправности в агрегате он может временно отключиться, что приведет к полной потере мощности силового агрегата.

По словам производителя, впервые неисправность была обнаружена при обслуживании электромобиля в Китае. Модель не указана. Исследование, которое компания провела после инцидента, не выявило ни одного случая полной поломки автомобилей на дорогах общего пользования, но выявило несколько обращений по гарантии, сделанных ранее. Изучив их, BMW пришла к выводу, что проблема существует, и если ее не решить, может произойти больше инцидентов.