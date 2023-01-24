Дилеры рассказали, что ждет российский авторынок в 2023 году

Не так давно Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги 2022 года для авторынка России. Результат - было реализовано 687 370 машин, динамика относительно 2021-го - минус 58,8% или, в натуральном выражении, минус 979 410 единиц. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, что ждет нас в 2023 году.