Дилеры рассказали, что ждет российский авторынок в 2023 году

Не так давно Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги 2022 года для авторынка России. Результат - было реализовано 687 370 машин, динамика относительно 2021-го - минус 58,8% или, в натуральном выражении, минус 979 410 единиц. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, что ждет нас в 2023 году.
"В 2023 году не предвидится положительной динамики продаж в штуках. Основания для этого очевидные - низкий покупательский спрос и отсутствие поставок европейских автомобилей.
Половину 2022 года продавались автомобили со складов импортеров - это давало дополнительную поддержку рынку.
В 2023 году доступность автомобилей будут обеспечивать китайские бренды и параллельный импорт, который не дает больших объемов продаж. Как показала практика - это очень точечное решение в текущей ситуации.
Часть дилеров будут стараться переформатировать свои дилерские центры под другую деятельность. Некоторые дилеры будут расширяться, чтобы сохранить свой бизнес. Думаю, в 2023 году мы увидим много разнонаправленных течений в авторитейле. У каждого дилера своя стратегия и позиция в отношении автобизнеса.
Важно уже сегодня строить планы на 2024 и 2025 годы, чтобы рост локализованных брендов и автомобилей был более существенным. Дополнительно необходимы более масштабные программы поддержки локальных производителей", - отмечает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
Генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич добавляет, что основным драйвером авторынка в 2022 году стали китайские бренды и АвтоВАЗ. В 2023 году лидерство также сохранится за ними.
"Продажи в 2023 году будут зависеть от спроса. В наличии сейчас есть практически все ходовые марки и модели. Дефицит сохраняется среди седанов стоимостью до 2 млн рублей. Высокие накладные расходы, связанные с логистикой и таможней, ограничивают их ввоз по схеме параллельного импорта.
Ожидания от 2023 года пока очень осторожные. Повторить результат 2022 года можно за счет роста производства АвтоВАЗа, выполнения планов по поставке автомобилей китайских марок и вывод сборки локализованных брендов на заявленный уровень.
Отложенный спрос и отсутствие новых потрясений однозначно окажут позитивное влияние на динамику авторынка. Цены по большинству марок продолжат расти, это общемировой тренд. Влияние на цены оказывают стоимость энергоносителей, сырья, логистики и сохраняющийся дефицит полупроводников", - рассказывает Терлюкевич.