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1 час назад

Продажи Rolls-Royce в России упали на 60%, Aurus вырос на 41%

Газета.Ru

За прошедший 2022 год в России было продано 376 автомобилей в рыночном сегменте Luxury, что на 57,6% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Продажи Rolls-Royce в России упали на 60%, Aurus – выросли на 41%
Фото: Rolls-RoyceRolls-Royce

Более четверти объема этого рыночного сегмента приходится на автомобили Rolls-Royce: за год реализовано 104 автомобиля этой марки, что на 60% меньше, чем годом ранее. Продажи Bentley составили 84 автомобиля за год (-74%), Maserati — 76 машин.

Также в России в 2022 году было продано 40 суперкаров Lamborghini и 36 Ferrari. Зафиксирована продажа 31 автомобиля Aurus, что на 41% больше, чем годом ранее. Также россияне приобрели 5 автомобилей Aston Martin. Около 80% сверхдорогих автомобилей (304 экземпляра) было куплено в Москве и Московской области.

С весны 2022 года официальные поставки в Россию автомобилей этого сегмента запрещены, однако есть возможность привозить их по параллельному импорту, напоминает «Автостат».

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