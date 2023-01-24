Продажи Rolls-Royce в России упали на 60%, Aurus – выросли на 41%

За прошедший 2022 год в России было продано 376 автомобилей в рыночном сегменте Luxury, что на 57,6% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce

Более четверти объема этого рыночного сегмента приходится на автомобили Rolls-Royce: за год реализовано 104 автомобиля этой марки, что на 60% меньше, чем годом ранее. Продажи Bentley составили 84 автомобиля за год (-74%), Maserati — 76 машин.

Также в России в 2022 году было продано 40 суперкаров Lamborghini и 36 Ferrari. Зафиксирована продажа 31 автомобиля Aurus, что на 41% больше, чем годом ранее. Также россияне приобрели 5 автомобилей Aston Martin. Около 80% сверхдорогих автомобилей (304 экземпляра) было куплено в Москве и Московской области.