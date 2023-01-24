Стоимость полисов каско выросла на четверть

Как изменились затраты россиян на восстановление автомобиля после ДТП в 2022 году, можно увидеть, оценив рост тарифов каско. В среднем за 10 месяцев 2022 года (март-декабрь) тарифы каско в России выросли на 24%. Сильнее всего подорожало восстановление машин представительского (страховая сумма свыше 7 млн) и среднего (от 2 до 7 млн) классов - +36% и +22% соответственно. Не отстают и авто страховая сумма которых меньше 2 млн рублей (+20%). Об этом "Российской газете" сообщили в Группе Ренессанс страхование.
"Наиболее проблемными брендами для СТО, с точки зрения поиска запчастей, все еще остаются европейские и американские марки, такие как BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche
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Рост тарифов каско сохраняется на японские марки. Так, в числе лидеров оказался не столько представительский класс, сколько средний. Наибольший рост показывают автомобили, стоимость которых варьируется от 2 до 7 млн рублей. Например, Mitsubishi Outlander (+45%) и Toyota Corolla (+21%) или некоторые модели Nissan", - рассказывает вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.
Наибольший рост стоимости каско показали автомобили европейских марок - тарифы каско на немецкие автомобили выросли на треть (+36%), а на французские машины на четверть (+27%). Сильнее всего подорожал ремонт после ДТП для Skoda Karoq - тариф по каско вырос практически в 2 раза (+93%). Следом идут Skoda Rapid (+60%) и Mercedes-Benz S (+59%).
В рамках исследования выяснилось, что в среднем рост тарифов на каско для автомобилей азиатского автопрома был существенно меньше европейского, а по некоторым моделям даже произошло снижение. Например, тариф по каско на Haval H9 уменьшился на 20%, а на Kia Rio на 9%.
Ранее "РГ" сообщала, что за 2022 год в 3 раза выросло число аварий, произошедших вне крупных дорог и шоссе, и в два раза - число случаев внезапной поломки авто. Самое значительное снижение было зафиксировано среди обращений по риску "стихийное бедствие". В 2022 году жертвами природных катаклизмов чаще других становились автовладельцы из Краснодарского края (17% обращений по данному риску), Смоленской области (9%) и Республики Коми (также 9%).
Кроме того, стало известно, что сроки ремонта автомобилей по ОСАГО, возможно, увеличат. А также рассмотрят возможность их ремонта подержанными запчастями.
Эксперты предложения по восстановлению машин б/у деталями в целом поддержали. Как сообщил Игорь Моржаретто, у нас по стране уже сформировался рынок подержанных и восстановленных запчастей. Почему бы этим не пользоваться? При этом некоторых регионах вообще нет возможности ремонтировать машины новыми запчастями, потому что их просто нет. Например, на Дальнем Востоке, где преобладают праворульные машины.