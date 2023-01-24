Стоимость полисов каско выросла на четверть

Как изменились затраты россиян на восстановление автомобиля после ДТП в 2022 году, можно увидеть, оценив рост тарифов каско. В среднем за 10 месяцев 2022 года (март-декабрь) тарифы каско в России выросли на 24%. Сильнее всего подорожало восстановление машин представительского (страховая сумма свыше 7 млн) и среднего (от 2 до 7 млн) классов - +36% и +22% соответственно. Не отстают и авто страховая сумма которых меньше 2 млн рублей (+20%). Об этом "Российской газете" сообщили в Группе Ренессанс страхование.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

"Наиболее проблемными брендами для СТО, с точки зрения поиска запчастей, все еще остаются европейские и американские марки, такие как BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche

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Рост тарифов каско сохраняется на японские марки. Так, в числе лидеров оказался не столько представительский класс, сколько средний. Наибольший рост показывают автомобили, стоимость которых варьируется от 2 до 7 млн рублей. Например, Mitsubishi Outlander (+45%) и Toyota Corolla (+21%) или некоторые модели Nissan", - рассказывает вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Наибольший рост стоимости каско показали автомобили европейских марок - тарифы каско на немецкие автомобили выросли на треть (+36%), а на французские машины на четверть (+27%). Сильнее всего подорожал ремонт после ДТП для Skoda Karoq - тариф по каско вырос практически в 2 раза (+93%). Следом идут Skoda Rapid (+60%) и Mercedes-Benz S (+59%).

В рамках исследования выяснилось, что в среднем рост тарифов на каско для автомобилей азиатского автопрома был существенно меньше европейского, а по некоторым моделям даже произошло снижение. Например, тариф по каско на Haval H9 уменьшился на 20%, а на Kia Rio на 9%.

Ранее "РГ" сообщала, что за 2022 год в 3 раза выросло число аварий, произошедших вне крупных дорог и шоссе, и в два раза - число случаев внезапной поломки авто. Самое значительное снижение было зафиксировано среди обращений по риску "стихийное бедствие". В 2022 году жертвами природных катаклизмов чаще других становились автовладельцы из Краснодарского края (17% обращений по данному риску), Смоленской области (9%) и Республики Коми (также 9%).

Кроме того, стало известно, что сроки ремонта автомобилей по ОСАГО, возможно, увеличат. А также рассмотрят возможность их ремонта подержанными запчастями.