Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Стоимость полисов каско выросла на четверть

Российская Газета

Как изменились затраты россиян на восстановление автомобиля после ДТП в 2022 году, можно увидеть, оценив рост тарифов каско. В среднем за 10 месяцев 2022 года (март-декабрь) тарифы каско в России выросли на 24%. Сильнее всего подорожало восстановление машин представительского (страховая сумма свыше 7 млн) и среднего (от 2 до 7 млн) классов - +36% и +22% соответственно. Не отстают и авто страховая сумма которых меньше 2 млн рублей (+20%). Об этом "Российской газете" сообщили в Группе Ренессанс страхование.

Стоимость полисов каско выросла на четверть
Фото: МЧС РФМЧС РФ

"Наиболее проблемными брендами для СТО, с точки зрения поиска запчастей, все еще остаются европейские и американские марки, такие как BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche

Видео дня

.
Рост тарифов каско сохраняется на японские марки. Так, в числе лидеров оказался не столько представительский класс, сколько средний. Наибольший рост показывают автомобили, стоимость которых варьируется от 2 до 7 млн рублей. Например, Mitsubishi Outlander (+45%) и Toyota Corolla (+21%) или некоторые модели Nissan", - рассказывает вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Наибольший рост стоимости каско показали автомобили европейских марок - тарифы каско на немецкие автомобили выросли на треть (+36%), а на французские машины на четверть (+27%). Сильнее всего подорожал ремонт после ДТП для Skoda Karoq - тариф по каско вырос практически в 2 раза (+93%). Следом идут Skoda Rapid (+60%) и Mercedes-Benz S (+59%).

В рамках исследования выяснилось, что в среднем рост тарифов на каско для автомобилей азиатского автопрома был существенно меньше европейского, а по некоторым моделям даже произошло снижение. Например, тариф по каско на Haval H9 уменьшился на 20%, а на Kia Rio на 9%.

Ранее "РГ" сообщала, что за 2022 год в 3 раза выросло число аварий, произошедших вне крупных дорог и шоссе, и в два раза - число случаев внезапной поломки авто. Самое значительное снижение было зафиксировано среди обращений по риску "стихийное бедствие". В 2022 году жертвами природных катаклизмов чаще других становились автовладельцы из Краснодарского края (17% обращений по данному риску), Смоленской области (9%) и Республики Коми (также 9%).

Кроме того, стало известно, что сроки ремонта автомобилей по ОСАГО, возможно, увеличат. А также рассмотрят возможность их ремонта подержанными запчастями.

Эксперты предложения по восстановлению машин б/у деталями в целом поддержали. Как сообщил Игорь Моржаретто, у нас по стране уже сформировался рынок подержанных и восстановленных запчастей. Почему бы этим не пользоваться? При этом некоторых регионах вообще нет возможности ремонтировать машины новыми запчастями, потому что их просто нет. Например, на Дальнем Востоке, где преобладают праворульные машины.

Автоновости,Skoda Karoq,Toyota Corolla,Mitsubishi Outlander,Rover,Skoda Rapid,Kia Rio,Land Rover,Lexus,Jaguar,Nissan,Skoda,Volvo,Kia,Toyota,BMW,Mitsubishi,Mercedes-Benz,Porsche,Сергей Демидов,Игорь Моржаретто,Группа Ренессанс Страхование,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители