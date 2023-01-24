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47 минут назад

Модели "Москвич 5" и "Москвич 6" появятся в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Новые модели "Москвич 5" и "Москвич 6" начнут производится и поступят в продажу уже в 2023 году, сообщает Drom.ru со ссылкой на собственные источники.

Издание предполагает, что "Москвич 5" станет перелицованной версией лифтбека Sehol A5 Plus, а за внешностью модели "Москвич 6" будет скрываться кроссовер JAC S7.

О том, какими двигателями будут оснащаться "Москвич 5" и "Москвич 6" не сообщается. Неизвестен и объем производства этих моделей. В 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе "Москвич" планируется выпустить около 50 тыс. автомобилей.

Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором

Ранее сообщалось, что количество городов России, в которых появятся дилерские центры автозавода "Москвич", увеличится до 23 до конца марта. Точки продаж и сервисного обслуживания откроются еще в 12 городах страны.

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