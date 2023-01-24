Новые модели "Москвич 5" и "Москвич 6" начнут производится и поступят в продажу уже в 2023 году, сообщает Drom.ru со ссылкой на собственные источники.

Издание предполагает, что "Москвич 5" станет перелицованной версией лифтбека Sehol A5 Plus, а за внешностью модели "Москвич 6" будет скрываться кроссовер JAC S7.

О том, какими двигателями будут оснащаться "Москвич 5" и "Москвич 6" не сообщается. Неизвестен и объем производства этих моделей. В 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе "Москвич" планируется выпустить около 50 тыс. автомобилей.