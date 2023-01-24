Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу

Новые поправки, обязывающие заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России, касаются только грузового транспорта. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

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Депутат разъяснил, что на пунктах пропуска для международных грузовых автомобильных перевозок в России годами возникали пробки по 10-12 километров.

«Поправка регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по семь-восемь дней не стояли на границе без туалета, без еды, без всего», — пояснил он.

Москвичев подчеркнул, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте. Легковые автомобили или пассажирские автобусы к этому отношения не имеют.