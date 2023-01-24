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30 минут назад

Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу

Lenta.ru

Новые поправки, обязывающие заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России, касаются только грузового транспорта. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат разъяснил, что на пунктах пропуска для международных грузовых автомобильных перевозок в России годами возникали пробки по 10-12 километров.

«Поправка регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по семь-восемь дней не стояли на границе без туалета, без еды, без всего», — пояснил он.

Москвичев подчеркнул, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте. Легковые автомобили или пассажирские автобусы к этому отношения не имеют.

Ранее в январе глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Автоновости,Евгений Москвичев,Госдума,
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