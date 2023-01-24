Китайский аналог Hummer замечен на испытаниях без камуфляжа

Ранее ходили слухи, что внедорожник будет полностью электрическим, но CarNewsChina опровергает их, утверждая, что под капотом находится дизельный двигатель большого объема. Также упоминаются приблизительные размеры кузова внедорожника — 5,5 метра в длину, 2,1 метра в ширину и столько же в высоту. Если это правда, это будет означать, что новичок немного отстает от своей собственной версии пикапа.