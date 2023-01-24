Китайский аналог Hummer замечен на испытаниях без камуфляжа

Dongfeng Warrior M20, массивный внедорожник, который, по слухам, является китайским ответом на классическую модель Hummer, родившуюся в США, был замечен практически без маскировки.
Ранее ходили слухи, что внедорожник будет полностью электрическим, но CarNewsChina опровергает их, утверждая, что под капотом находится дизельный двигатель большого объема. Также упоминаются приблизительные размеры кузова внедорожника — 5,5 метра в длину, 2,1 метра в ширину и столько же в высоту. Если это правда, это будет означать, что новичок немного отстает от своей собственной версии пикапа.
В грузовике Dongfeng Warrior используется 6,7-литровый рядный 8-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 314 л.с. и крутящим моментом 1200 Нм.