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33 минуты назад

Китайский аналог внедорожника Hummer замечен на испытаниях без камуфляжа

ПроКроссовер.ру

Dongfeng Warrior M20, массивный внедорожник, который, по слухам, является китайским ответом на классическую модель Hummer, родившуюся в США, был замечен практически без маскировки.

Китайский аналог Hummer замечен на испытаниях без камуфляжа
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Ранее ходили слухи, что внедорожник будет полностью электрическим, но CarNewsChina опровергает их, утверждая, что под капотом находится дизельный двигатель большого объема. Также упоминаются приблизительные размеры кузова внедорожника — 5,5 метра в длину, 2,1 метра в ширину и столько же в высоту. Если это правда, это будет означать, что новичок немного отстает от своей собственной версии пикапа.

В грузовике Dongfeng Warrior используется 6,7-литровый рядный 8-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 314 л.с. и крутящим моментом 1200 Нм.

Автоновости,Hummer,
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