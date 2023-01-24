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14 минут назад

Audi показала детали кросс-купе activesphere

Motor.ru

Audi продолжает тизерную кампанию activesphere — роскошного электрического кросс-купе. Оно завершит «сферическое» семейство, в которое сегодняшний день входят три модели: родстер skysphere, четырехдверное купе grandsphere и минивэн urbansphere. Премьерой Audi решила подогреть публику новыми тизерами, раскрывающими некоторые детали экстерьера и салона, а также анонсировала полный привод: на него указывает слово quattro в описании.

Audi показала детали кросс-купе activesphere
Фото: © Audi© Audi

На первом изображении видна корма с узкими фонарями, расположенными по краям стеклянной заваленной крыши. Под стеклом можно разглядеть покрытие пола концепта: возможно, оно деревянное, но не исключен и полосатый коврик, как у urbansphere.

Второй тизер позволяет заглянуть в салон, где установлен уплощенный сверху и снизу руль-штурвал. Ни один из концептов серии не получил круглое рулевое колесо, однако у activesphere оно отличается минимализмом и цветовым решением с красно-черным градиентом, который вторит рисунку задней оптики.

Audi
Audi
Audi
Audi

Последний снимок снова показывает часть экстерьера — а именно, корпуса миниатюрных камер, играющих роль внешних зеркал заднего вида. Кроме этого, видны хромированная окантовка окна и ярко-красная обивка сидений.

Audi activesphere, как известно из предыдущих тизеров, получит четырехдверный кузов и достаточно высокий дорожный просвет для езды за пределами асфальта. Учитывая это, а также слово active в названии, наличие полного привода логично. В движение футуристичное кросс-купе будет приводить полностью электрическая силовая установка. В ходе премьеры 26 января производитель раскроет ее характеристики, а также расскажет, что ожидать от Audi будущего.

Автоновости,Audi,
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