Audi показала детали кросс-купе activesphere

Audi продолжает тизерную кампанию activesphere — роскошного электрического кросс-купе. Оно завершит «сферическое» семейство, в которое сегодняшний день входят три модели: родстер skysphere, четырехдверное купе grandsphere и минивэн urbansphere. Премьерой Audi решила подогреть публику новыми тизерами, раскрывающими некоторые детали экстерьера и салона, а также анонсировала полный привод: на него указывает слово quattro в описании.

Фото: © Audi © Audi

На первом изображении видна корма с узкими фонарями, расположенными по краям стеклянной заваленной крыши. Под стеклом можно разглядеть покрытие пола концепта: возможно, оно деревянное, но не исключен и полосатый коврик, как у urbansphere.

Второй тизер позволяет заглянуть в салон, где установлен уплощенный сверху и снизу руль-штурвал. Ни один из концептов серии не получил круглое рулевое колесо, однако у activesphere оно отличается минимализмом и цветовым решением с красно-черным градиентом, который вторит рисунку задней оптики.

Audi

Audi

Audi

Audi

Последний снимок снова показывает часть экстерьера — а именно, корпуса миниатюрных камер, играющих роль внешних зеркал заднего вида. Кроме этого, видны хромированная окантовка окна и ярко-красная обивка сидений.