Появились первые фотографии салона шестиколесного пикапа Great Wall

Первые шпионские фотографии Shanhai Poer с колесной формулой 6х6 появились еще осенью прошлого года. Пикап с тремя мостами построен на базе Tank 500, продажи которого скоро стартуют в России, а в его разработке Great Wall помогает тюнинг-ателье Cyberspace. Если раньше в Сеть попадали только снимки экстерьера Shanhai Poer 6х6, то на этот раз шпионам удалось заглянуть в салон – ожидаемо он оказался оформлен так же, как и у четырехколесной версии.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на колеса пикапа с разными шинами: спереди стоит всесезонная резина Michelin, а сзади — All Terrain T/A фирмы BFGoodrich. Бамперы усиленные, на переднем – лебедка, а справа у лобового стекла установлен шноркель. Дорожный просвет выглядит внушительно, хотя точных цифр пока не приводится.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

В салоне та же передняя панель и центральный тоннель, что и у стандартного Shanhai Poer. Однако если последнему положен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, то у шестиколесной версии он выглядит меньше. На дверных картах имеются яркие желтые акценты; того же цвета и вставки на обивке кресел. Довершает облик желтая строчка на руле.