Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
19 минут назад

Шестиколесный пикап Great Wall: первые фотографии салона

Motor.ru

Первые шпионские фотографии Shanhai Poer с колесной формулой 6х6 появились еще осенью прошлого года. Пикап с тремя мостами построен на базе Tank 500, продажи которого скоро стартуют в России, а в его разработке Great Wall помогает тюнинг-ателье Cyberspace. Если раньше в Сеть попадали только снимки экстерьера Shanhai Poer 6х6, то на этот раз шпионам удалось заглянуть в салон – ожидаемо он оказался оформлен так же, как и у четырехколесной версии.

Появились первые фотографии салона шестиколесного пикапа Great Wall
Фото: Autohome.com.cnAutohome.com.cn

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на колеса пикапа с разными шинами: спереди стоит всесезонная резина Michelin, а сзади — All Terrain T/A фирмы BFGoodrich. Бамперы усиленные, на переднем – лебедка, а справа у лобового стекла установлен шноркель. Дорожный просвет выглядит внушительно, хотя точных цифр пока не приводится.

Autohome.com.cn
Autohome.com.cn
Autohome.com.cn

В салоне та же передняя панель и центральный тоннель, что и у стандартного Shanhai Poer. Однако если последнему положен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, то у шестиколесной версии он выглядит меньше. На дверных картах имеются яркие желтые акценты; того же цвета и вставки на обивке кресел. Довершает облик желтая строчка на руле.

По неофициальным данным, у Shanhai Poer 6х6 будет два варианта дизайна – выпуском первого займется Great Wall, а второй – ателье Cyberspace. Не исключается и появление гибридной модификации: пикап может унаследовать у Tank 500 бензоэлектрическую силовую установку на основе «турбочетверки» 2.0, на что намекает патент с креплением тяговой батареи между лонжеронами рамы.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители