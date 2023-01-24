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1 час назад

Аккумуляторы электрокаров получат вторую жизнь

Lenta.ru

Международная группа ученых описала сценарии использования устаревших аккумуляторов от электромобилей. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Аккумуляторы электрокаров получат вторую жизнь
Фото: TeslaTesla

По словам специалистов, через несколько десятков лет проблема переработки и использования изношенных батарей электрокаров станет особенно актуальной. В этой связи авторы исследования заявили, что старые батареи можно использовать в городских электросетях для сохранения энергии.

Ученые рассказали, что установленные в электрокарах батареи относительно быстро изнашиваются из-за большого количества циклов перезаряда. Подобные аккумуляторы не смогут долго удерживать энергию, но их можно объединять в группы и хранить с их помощью электричество для домашнего хозяйства. По оценке специалистов, к 2050 году общая доступная емкость этих источников энергии составит от 32 до 62 тераватт-часов, что с лихвой компенсирует потребности общества. Старые аккумуляторы, по словам экспертов, также получат вторую жизнь.

Кроме того, аккумуляторы в электрокарах можно использовать, не извлекая их из машин. Ученые описали способ, при котором автолюбители будут подключать машины к домашней электросети и пользоваться их батареей при необходимости. Также при помощи умной зарядки электромобили будут получать энергию лишь в то время, когда нагрузка на сеть будет минимальной.

В октябре специалисты Университета Карнеги — Меллон (США) и Toyota научили нейросеть создавать аккумуляторы. Инженеры запустили искусственный интеллект, который значительно ускоряет время, необходимое для синтеза материалов и тестирования концептуальных батарей.

Автоновости,Toyota,
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