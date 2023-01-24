Уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением

В РФ с 1 марта в четвертый раз за последние 12 лет изменят правила проезда перекрестков с круговым движением. Как заявили эксперты, опрошенные «Российской газетой», правила все еще не учитывают особенности некоторых перекрестков.

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По новой редакции ПДД, при выезде на круг водитель, едущий не по главной дороге, должен уступить тем, кто двигается по кругу.

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В предыдущей редакции говорилось, что водители, едущие по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед выезжающими на круг. Эта формулировка не подразумевала, что «круги» бывают не только на равнозначных дорогах, но и на дорогах с разными приоритетами движения.

«РГ» рассказала историю Алексея Шмакотина, который выехал на перекресток с круговым движением в Калужской области и получил штраф из-за запутанной ситуации. На этом перекрестке были и знаки преимущества движения, и светофоры. По ПДД, если на круговом перекрестке есть работающие светофоры, знаки преимущества движения не действуют.

Шмакотин выехал на перекресток на зеленый свет и «жестко встретился» с другим водителем, также выехавшим на перекресток на зеленый сигнал своего светофора.

В ГИБДД пришли к выводу, что виноват в ДТП тот, кто в тот момент уже двигался по кругу. По решению автоинспекторов и нескольких судов его оштрафовали.

Юрист Кирилл Муратов заявил «РГ», что в этой истории есть много нюансов. Он подчеркнул, что водитель, въехавший на перекресток на зеленый свет, должен двигаться в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка.

Если перед светофорами на пути водителя есть стоп-линии, он должен руководствоваться сигналами каждого светофора. На перекрестке из истории Шмакотина стоп-линий не было. В этом случае, как заявил Муратов, водитель может ехать на зеленый свет только после того, как убедится, что не помешает заканчивающей проезд перекрестка машине.

С этим согласился адвокат Сергей Радько. Он заявил, что перекресток с работающим светофорами - это регулируемый перекресток, поэтому до начала движения по нему на зеленый свет водитель должен уступить дорогу тому, кто заканчивает проезд.

«РГ» отмечает, что водителя в итоге оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора, хотя он выехал на зеленый свет. При этом второй водитель тоже выезжал на зеленый, но не учел, что должен уступить дорогу заканчивающей движение машине.