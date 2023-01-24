Россиянам раскрыли оптимальный вариант покупки машины

Ситуация на автомобильном рынке за последнее время кардинально скорректировалась из-за санкционной политики Запада. О том, какие существуют сценарии покупки машины, рассказал в беседе с «Лентой.ру» сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков.

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Первый из них подразумевает приобретение нового отечественного автомобиля. Эксперт напоминает о возможности воспользоваться автокредитованием и льготными программами Минпромторга.

Второй сценарий предполагает покупку нового автомобиля посредством схемы параллельного импорта. Собеседник отмечает, что ключевыми импортерами являются Китай, Южная Корея, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. При этом Меренков подчеркивает, что в данном случае требуется экспертность. Он советует обращаться в таких ситуациях к профессиональным байерам.

Специалист назвал и другой вариант — приобретение праворульных машин с пробегом. Он напоминает о том, что такие авто импортируются из Японии. Собеседник называет данный сценарий наиболее оптимальным из-за соотношения цены и качества.

Кроме того, по словам Меренкова, можно приобрести автомобиль с пробегом. Он напоминает о том, что данный сегмент становится более стабильном из-за вовлеченности в него официальных дилеров.