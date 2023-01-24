В России продают новые кроссоверы Samsung

На сайте Авто.ру в приморском городе Находка опубликовали объявление о продаже кроссовера Samsung XM3 образца 2023 года. Новый для отечественного рынка автомобиль является перелицованной копией французской модели Renault Arkana. Южнокорейскую версию собирают на совместном предприятии брендов в Пусане. Стоимость нового кроссовера без пробега, который доставят под заказ во Владивосток в течение нескольких недель, составляет 2 350 000 рублей.

Фото: Авто.ру Авто.ру

Южнокорейская «Аркана» оборудована классической приборной панелью, мультимедийной системой с горизонтально-ориентированным дисплеем, камерой заднего вида, а также кондиционером, бесключевым доступом, круиз-контролем и поддержкой сервисов Apple CarPlay с Android Auto.

Авто.ру

Авто.ру

В движение переднеприводный кроссовер приводит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», отдача которого составляет 123 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает вариатор. Доставить автомобиль из Южной Кореи до Владивостока продавец готов в течение пяти недель.

Приобрести Samsung XM3 без пробега можно за 2 350 000 рублей.