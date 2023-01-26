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5 минут назад

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно

Газета.Ruиещё 3

Министерство транспорта Российской Федерации сообщает, что 26 января автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Соответствующее объявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно
Фото: газета.ругазета.ру

24 января Минтранс сообщал, что движение транспорта по мосту 26 января будет закрыто на 12 часов из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Отмечается, что движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено ранее запланированного срока — 26 января в 08.00 часов (по мск).

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Ранее стало известно, что восстановление Крымского моста взяла на себя компания «Нижнеангарсктрансстрой». Она была выбрана единственным исполнителем работ.

Автоновости,Минтранс РФ,НАК,
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