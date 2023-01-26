Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно

Министерство транспорта Российской Федерации сообщает, что 26 января автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Соответствующее объявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Фото: газета.ру газета.ру

24 января Минтранс сообщал, что движение транспорта по мосту 26 января будет закрыто на 12 часов из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Отмечается, что движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено ранее запланированного срока — 26 января в 08.00 часов (по мск).

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.