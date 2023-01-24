Названы пять способов спасти вариатор от перегрева

Эксперты назвали пять способов спасти вариатор от перегрева и продлить срок службы бесступенчатой коробки передач. Как сообщает Njcar, ресурс подобной трансмиссии зачастую сокращается из-за превышения предельных температур используемой в ней жидкости.

Одним из самых эффективных способов специалисты назвали установку дополнительного радиатора охлаждения — он отводит тепло и сохраняет работоспособность элемента. Кроме того, следует регулярно прочищать штатный радиатор, поскольку пыль и грязь снижают его эффективность.

Водителям также рекомендовали внимательнее подходить к вождению — стоит избегать резких ускорений или пробуксовки в снегу. При остановке на светофоре следует переводить селектор в нейтральное положение, особенно если стоять придется больше двух минут — это снижает нагрузку на коробку передач.