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1 час назад

Названы пять способов спасти вариатор от перегрева

Никита Бородкин

Эксперты назвали пять способов спасти вариатор от перегрева и продлить срок службы бесступенчатой коробки передач. Как сообщает Njcar, ресурс подобной трансмиссии зачастую сокращается из-за превышения предельных температур используемой в ней жидкости.

Названы пять способов спасти вариатор от перегрева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одним из самых эффективных способов специалисты назвали установку дополнительного радиатора охлаждения — он отводит тепло и сохраняет работоспособность элемента. Кроме того, следует регулярно прочищать штатный радиатор, поскольку пыль и грязь снижают его эффективность.

Водителям также рекомендовали внимательнее подходить к вождению — стоит избегать резких ускорений или пробуксовки в снегу. При остановке на светофоре следует переводить селектор в нейтральное положение, особенно если стоять придется больше двух минут — это снижает нагрузку на коробку передач.

Также вариатору может помешать металлическая защита двигателя. Она ухудшает теплообмен и способствует перегреву детали. По этой причине защита ДВС должна не препятствовать вентиляции подкапотного пространства.

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